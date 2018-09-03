Dünyanın en alçak gölü: Lut Gölü

Afrika ve Suriye ayrımında yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Lut Gölü, 422 metre ile deniz seviyesinden en aşağıda olan göl olma unvanına sahiptir. Lut Gölü derinliği 376 metreyi bulmaktadır.Ortalama derinliği ise 146 metredir. Lut gölü %30 tuz oranı ile dünyanın en tuzlu üçüncü göldür. Tuz oranının yüksek olmasının sebebi olarak da Şeria nehrinin yatağı boyunca getirdiği maddelerin göle akması ile aynı zamanda güneş sebebi ile aşırı buharlaşmanın etkisi bulunuyor.

Dünya'nın en tuzlu üçüncü gölü olması nedeniyle de neredeyse hiç kıpırdamadan bel hizasının biraz üzerinde bir yere kadar batmadan suda durabilmek mümkündür. Gölün sıklıkla kullanılan adı ise Dead Sea, yani Ölü Deniz'dir.

Ölü Deniz'in tuz oranı nedeniyle burada yüzmek oldukça ilgi çekici bulunur. Bunun yanı sıra buradaki çamurun ve göl suyunun ise birçok cilt sorununa iyi geldiği ve şifalı olduğu söylenir. Hatta birçok kozmetik firması buradaki çamuru bazı ürünlerinin içeriğine karıştırmaktadır.