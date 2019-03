Baltıklar’ın güzel kızı Helsinki

BUGÜN NELER OLDU

Müzeleri, pazar yerleri, alışveriş noktaları ve kafe-restoranları ile Helsinki her daim Kuzey'in cazibe merkezi... Çarlık Rusyası hakimiyeti sırasında şehre önemli yapılar kazandırılmış. Bunlardan bir tanesi olan Helsinki Katedrali, 1830-1852 yılları arasında Rusya Çarı I. Nikolay'a ithafen yapılmış; neoklasik bir yapı olma özelliği taşıyor. Senato Meydanı şehrin en önemli noktalardan biri. Burası da neoklasik mimarinin önemli izlerini taşıyor. Bir diğer büyük meydan ise Market Meydanı (Kauppatori). Eğer Finlandiya kültürünü tanımak ve açık havada dolaşmak isterseniz Seurasaari Açık Hava Müzesi'ne gidebilirsiniz. Senato Meydanı ve limana yakın bir noktada bulunan Esplanadi Park ise çok sayıda bitki türü bulabileceğiniz bir yer. Helsinki'de dini törenlerin gerçekleştirildiği mimari yapısıyla dikkat çeken ve modern bir şapeli andıran Kimmo Lintula, pek çok türün yer aldığı Helsinki Hayvanat Bahçesi, çocukların keyifli vakit geçireceği Linnanmaki Eğlence Parkı, tren istasyonu ve çevresi, Finlandiya Ulusal Müzesi görülecek yerler arasında.Şehirde Avrupa'nın güneyi gibi açık alanlarda buluşma olayı pek fazla yok. AVM kültürü yaygın. Helsinki'de her bütçeye göre alışveriş adresleri bulunuyor. Kauppatori Bit Pazarı, dev markaların yer aldığı Esplanade Bulvarı gibi... Büyük alışveriş caddesi olarak Aleksanterinkatu'dan bahsedilebilir. Sekiz katlı Stockmann şehrin en meşhur alışveriş merkezi olarak biliniyor. Forum, Sokos ve Kamppi gibi alışveriş merkezleri ve butik mağazaların yer aldığı Kluuvi halkın gittiği popüler yerler arasında. El yapımı eşyalar almak için Kankurin Tupa'yı tavsiye edebilirim. Cam, porselen ve ahşaptan, ağırlıklı geyik figürlerinden oluşan hediyelik eşyalar oldukça dikkat çekici. Yine ayakkabı ve aksesuvarlar, tasarım çantalar, sürdürülebilirlik ilkesi ve doğaya saygı mottosu ile üretilen özel tasarım kıyafetler de alabileceğiniz hediyelik ürünler arasında. Kış meyveli likörleri ve reçellerini de tavsiye ederim. Bu arada füme geyik eti de bir seçenek olabilir. Yerel halk olan Samiler'in yaptığı özel bıçaklar da hediyelikler listenizde yer bulabilir. Finlandiya ileri seviyede eğitim sistemi ile nam saldığı için ülkede okur-yazarlık oranı epey yüksek. Bu nedenle Helsinki'nin farklı noktalarında büyük kitapçılar karşınıza çıkabilir.Helsinki'de Euro geçiyor ancak hemen herkes kredi kartı kullanıyor.İngilizce yaygın.İnternet ücretsiz.Motor sporlarına olan ilgi yüksek, tabii ki kış sporları da öne çıkanlar arasında.Finliler saunayı çok seviyorlar, Fin hamamları tüm dünyada meşhur.Geri dönüşüm çok fazla. "Az her zaman iyidir" anlayışı hakim.Bölgenin ulusal yemeği lapa.Finlandiya'da 188 bin göl var. Sular çekildikçe kara parçası ortaya çıkıyor ve sürekli yeni göller beliriyor.Finlandiya'nın yüzde 70'i orman. Türkiye kağıt alımının bir kısmını buradan yapıyor.Finlandiya'da gastronomi denilince akla somon ve ren geyiği eti gelir. Öte yandan Rus mutfağından etkilendikleri de hemen belli oluyor. Özellikle dumanda pişmiş somon ve somon çorbasını tavsiye ederim. Kahvaltıları ise genelde tereyağı, reçel ve ekmekten oluşuyor. Yerel pazarlarda yeme-içmeyle ilgili lokal lezzetler bulabilirsiniz. Şehirde dünya mutfaklarından örnekler de var. Çikolatalı tatlılarının bir harika olduğunu söyleyebilirim. Liman bölgesindeki balık pazarında birçok balık türü mevcut, burada pek yabancı olmadığımızı düşündüğüm ekmek arası balık keyfi yapabilirsiniz. Yemek ve eğlence için Tiyatro Restaurant'ı tavsiye ederim. Şehirde Hard Rock Cafe gibi canlı müzik yapılan mekanlar da bulunuyor