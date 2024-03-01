Video Ateş Kuşları Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor
Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

01.03.2024 | 21:39

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 45. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros arasındaki gerilim, Sultan’ın Çatal’ı öldürdüğü şüphesiyle giderek arttı.

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