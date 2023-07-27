Video Dünya 2018'de Müslüman olmuştu... İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt vefat etti! | Video
2018'de Müslüman olmuştu... İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt vefat etti! | Video

2018'de Müslüman olmuştu... İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt vefat etti! | Video

27.07.2023 | 15:51

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında vefat etti. Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." demişti..

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