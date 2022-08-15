6 aydır kayıp olan kocasını havalimanında başka bir kadınla böyle yakaladı | Video

Singapur'da aylardır kayıp olan kocasının arayan kadın, gittiği havalimanında kocasını başka bir kadınla yakaladı. Öfkeden deliye dönen kadının kocasına hesap sorduğu anlar ise TikTok'ta viral oldu. Öte yandan adamın yanındaki kadının ise öğrencisi olduğu ortaya çıktı.