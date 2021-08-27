ABD Başkanı Biden'dan DEAŞ'a gözdağı: Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız

Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de toplamda 6 patlama yaşanırken, saldırılarda 60 kişi hayatını kaybetti 140'tan fazla kişi de yaralandı. ABD'li 12 asker de hayatını kaybederken, ABD Başkanı Joe Biden patlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a gözdağı veren Biden, "Bunu unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve sizi bulup her şeyin hesabını soracağız" dedi.