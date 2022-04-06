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ABD Başkanı Joe Biden Obama’ya gösterilen ilgi sırasında yapayalnız kaldı 06.04.2022 | 11:17
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Son Dakika: İran’da heyelan felaketi! O anlar kamerada | Video 04.04.2022 | 16:05
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Kiev bölgesinde 4 bin 997 bomba bulundu | Video 04.04.2022 | 14:02
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Bucha’da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi | Video 04.04.2022 | 10:02
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Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı | Video 04.04.2022 | 08:39
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Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı | Video 03.04.2022 | 16:39
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Macaristan’da halk sandığa gidiyor | Video 03.04.2022 | 15:17
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Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentini hedef aldı | Video 03.04.2022 | 14:07
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Irpin’de imha edilen Rus tankları görüntülendi | Video 03.04.2022 | 12:44
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Bakü’de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı | Video 03.04.2022 | 09:43
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Pakistan'da ilk teravih namazı | Video 03.04.2022 | 08:34
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Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım görüntülendi | Video 02.04.2022 | 13:48
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Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü | Video 02.04.2022 | 13:03
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Rus ordusu Ukrayna’nın kuzey bölgelerinden çekiliyor | Video 01.04.2022 | 16:24
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Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı | Video 01.04.2022 | 15:44
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Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti | Video 01.04.2022 | 14:54
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 5 yılın ardından dün ilk kez Beyaz Saray’a gitti. Basın mensuplarına Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda açıklamalarda bulunan Obama oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Konuşmasının ardından Obama'nın etrafında toplanan siyasi isimler, eski ABD Başkanı’na yoğun ilgi gösterdi. Obama’ya gösterilen ilgi sırasında yalnız kalan ve ne yapacağını bilemeyen Biden’ın o anları kameraya yansıdı.