ABD Başkanı Joe Biden Obama’ya gösterilen ilgi sırasında yapayalnız kaldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 5 yılın ardından dün ilk kez Beyaz Saray’a gitti. Basın mensuplarına Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda açıklamalarda bulunan Obama oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Konuşmasının ardından Obama'nın etrafında toplanan siyasi isimler, eski ABD Başkanı’na yoğun ilgi gösterdi. Obama’ya gösterilen ilgi sırasında yalnız kalan ve ne yapacağını bilemeyen Biden’ın o anları kameraya yansıdı.