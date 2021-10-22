Video Dünya ABD'li öğretmen derste Kızılderililerle dalga geçti | Video
ABD'li öğretmen derste Kızılderililerle dalga geçti | Video

ABD'li öğretmen derste Kızılderililerle dalga geçti | Video

22.10.2021 | 11:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’da barut deposunda patlama: 15 ölü | Video 01:41
Rusya'da barut deposunda patlama: 15 ölü | Video 22.10.2021 | 12:53
ABD’li öğretmen derste Kızılderililerle dalga geçti | Video 01:41
ABD'li öğretmen derste Kızılderililerle dalga geçti | Video 22.10.2021 | 11:39
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, film setinde kazara görüntü yönetmenini öldürdü | Video 01:44
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, film setinde kazara görüntü yönetmenini öldürdü | Video 22.10.2021 | 10:07
Aliyev’in Zengilan açıklaması | Video 07:42
Aliyev'in Zengilan açıklaması | Video 21.10.2021 | 16:37
Sudan’da hükümet karşıtı protesto için halk yeniden sokaklarda | Video 02:30
Sudan’da hükümet karşıtı protesto için halk yeniden sokaklarda | Video 21.10.2021 | 16:08
Pakistan’da fabrikada şiddetli patlama: 2 ölü 00:17
Pakistan'da fabrikada şiddetli patlama: 2 ölü 21.10.2021 | 12:34
Çin’de restoranda patlama: 3 ölü | Video 02:36
Çin’de restoranda patlama: 3 ölü | Video 21.10.2021 | 09:54
Guatemala’da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi | Video 02:16
Guatemala’da eski askerler kongre binasını bastı, otoparktaki araçları ateşe verdi | Video 20.10.2021 | 16:27
İdlib’de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı 01:13
İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı 20.10.2021 | 15:43
Yunanistan’da muhalifler Fransa ile yapılan savunma anlaşmasını protesto etti | Video 01:44
Yunanistan'da muhalifler Fransa ile yapılan savunma anlaşmasını protesto etti | Video 20.10.2021 | 15:21
Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi | Video 00:38
Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi | Video 20.10.2021 | 12:53
La Palma’daki yanardağda lav çıkışı hızlandı | Video 01:38
La Palma’daki yanardağda lav çıkışı hızlandı | Video 20.10.2021 | 12:56
Avustralya’yı dolu fırtınası vurdu | Video 02:36
Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu | Video 20.10.2021 | 11:45
Japonya’da volkanik hareketlilik alarmı: Aso Yanardağı’nda patlama meydana geldi | Video 03:34
Japonya’da volkanik hareketlilik alarmı: Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi | Video 20.10.2021 | 10:21
Şam’da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü | Video 03:39
Şam’da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü | Video 20.10.2021 | 09:54
Brezilya Donanması’na ait eğitim gemisi Ekvador’da köprüye çarptı 01:34
Brezilya Donanması’na ait eğitim gemisi Ekvador’da köprüye çarptı 19.10.2021 | 15:42
ABD’li sunucuya Putin’in dikkatini dağıttın suçlaması | Video 00:45
ABD'li sunucuya "Putin'in dikkatini dağıttın" suçlaması | Video 19.10.2021 | 15:35
Hindistan’da sel ve toprak kayması: 16 ölü | Video 05:13
Hindistan'da sel ve toprak kayması: 16 ölü | Video 19.10.2021 | 13:14
La Palma’daki yanardağ felaketi tam 1 aydır sürüyor | Video 02:52
La Palma’daki yanardağ felaketi tam 1 aydır sürüyor | Video 19.10.2021 | 11:23
İngiliz Milletvekili Sir David Amess’i öldüren zanlı kamerada | Video 00:45
İngiliz Milletvekili Sir David Amess'i öldüren zanlı kamerada | Video 19.10.2021 | 11:11

ABD’nin California eyaletinde bir öğretmen, derste yaptığı hareketlerle Kızılderili kültürüyle dalga geçti. O anları Kızılderili bir öğrenci cep telefonu ile kaydederken, sosyal medyada öğretmene tepki yağdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin California eyaletine bağlı Riverside County'de bulunan John W. North Lisesi'nde bir matematik öğretmeni, kağıttan yapılan Kızılderili başlığı ile girdiği derste Kızılderililerle alay etti. Öğretmenin çıkardığı seslerin ne olduğu anlaşılmazken, öğrencilerin oldukça şaşkın olduğu görüldü. Sınıftaki Kızılderili bir öğrenci, aşağılandığını düşünerek o anları kayıt altına aldı. Önemli Kızılderili aktivistlerden biri olarak bilinen iş kadını Akalei Brown, çocuğun ailesinden izin alarak videoyu sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi. Brown paylaşımında, "Bu videoyu paylaşıyorum, çünkü bu davranışlar artık halının altına süpürülemez. Yetişkinler olarak gençlerimiz için ayağa kalkmalıyız. Lütfen haberi duyurmamıza yardım edin ve paylaşın. Okullarda yerli gençlere yönelik ayrımcılığı ve istismarı sona erdirmeliyiz. Bu tür davranışların hiçbir mazereti olamaz. Artık 1960'larda değiliz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, öğretmenin izne çıkarıldığı açıklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA