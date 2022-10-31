Video Dünya Brezilya’da ilk sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva başkanlık seçimlerini kazandı | Video
Brezilya’da ilk sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva başkanlık seçimlerini kazandı | Video

Brezilya’da ilk sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva başkanlık seçimlerini kazandı | Video

31.10.2022 | 09:09

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Brezilya’da bu pazar günü yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre belirlenen ilk sonuçlarla Lula ülkenin yeni başkanı olarak seçildi.

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Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nden (TSE) alınan bilgiye göre ülke genelindeki sandıkların yüzde 98,61'inin açılmasının ardından İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 50,82'sini alarak başkanlık seçimini kazandı. İlk sonuçlara göre ikinci olan mevcut başkan ve Liberal Parti adayı Jair Messias Bolsonaro ise seçimi kaybetti.

Ülkede son yapılan anketlerin sonuçlarına göre her iki adayın da kazanma ihtimalinin bulunduğu seçimlere halk büyük ilgi gösterdi. Seçmen sayısının 156 milyonu aştığı ülkede 124 milyondan fazla vatandaş oy kullandı.

Seçimler öncesi her iki adayın da birbirlerine karşı saldırgan tutumu seçmenler arasında da kutuplaşmaya neden oldu. Son günlerde artan enflasyon ve yoksullukla mücadele edilen ülkede seçim öncesi karşı gruplar arasında gerginlikler kaydedildi.

Gergin ortam seçim gününe de yansırken Luiz Inacio Lula da Silva, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde Brezilya Federal Otoyol Polisi'nin (PRF) kendi seçmenlerini taşıyan otobüsleri durdurarak seçim merkezlerine ulaşmalarını engellediğini iddia etti. Seçimleri yöneten Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ise olayla ilgili açıklama yaparak hiçbir vatandaşın oy kullanma hakkının engellenmediğini bildirirken, Federal Otoyol Polisi (PRF) ise mahkeme kararlarını uyguladıklarını söyledi.

Bugün seçimleri kazanan Luiz Inacio Lula da Silva daha önce Ocak 2003 ile Ekim 2010 tarihleri arasında da iki dönem Brezilya Devlet Başkanlığı yapmıştı.

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