Dünyanın en yaşlı köpeği Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi | Video 03.02.2023 | 12:48 Portekiz'de 30 yıl 226 gündür yaşayan Bobi isimli köpek, "dünyanın en yaşlı köpeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Portekiz'in Conqueiros kasabasında yaşayan Alentejo Çoban Köpeği cinsi Bobi, "dünyanın en yaşlı köpeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Geçtiğimiz 1 Şubat itibarıyla 30 yıl 226 gündür hayatta olan Bobi, tüm yaşamını Conqueiros kasabasında geçirdi. Bobi'nin sahiplerinden 8 yaşındaki Leonel Costa evlerinde çok sayıda hayvanın bulunduğunu söylerken, Bobi'nin evde pişen yemeklerle beslendiğini de sözlerine ekledi. Bobi'nin yaşı Portekiz hükümetinde kayıtlı evcil hayvan verileriyle doğrulandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki "en yaşlı köpek" unvanı 1939'da hayatını kaybeden ve 29 yıl 5 ay yaşayan Avustralya sığır çobanı cinsi bir köpeğe aitti.