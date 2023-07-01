Eskişehir’de otobüs kazası: 35 yaralı! | Video 01.07.2023 | 10:05 Eskişehir’e 14 kilometre kala D230 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü boş araziye uçarken araçtaki 35 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, D230 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Muğla'nın Bodrum ilçesinden Eskişehir'e yolcu taşıyan otobüsün sürücüsü Hakan Karalı, Eskişehir'e 14 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunda savrulmaya başlayan otobüs, yoldan çıkarak derin çukurun bulunduğu engebeli araziye uçtu. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otobüste bulunan 35 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Trafik polisi tarafından yol trafiğe kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yolcular kentteki farklı hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.