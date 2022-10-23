Filistinli aktivist bombalı saldırıda hayatını kaybetti | Video

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri tarafından park halindeki bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Aren Al-Aswad grubunun üyesi Filistinli aktivist Tamer Al-Kilani hayatını kaybetti.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kentinde motosiklete yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Aren Al-Aswad grubu üyesi Tamer Al-Kilani'nin yoldan geçtiği esnada yaşanan şiddetli patlamada Al-Kilani hayatını kaybetti. Aren Al-Aswad grubu tarafından paylaşılan görüntülerde, motosikletin patlamadan kısa bir süre önce olay yerine park edildiği görüldü. Grup, Filistin halkına yaptığı çağrıda direnişe destek verilmesini ve Tamer Al-Kilani'nin cenazesine katılım sağlanmasını istedi.

Öte yandan, Aren Al-Aswad grubu İsrail işgaline ve Al-Kilani'nin ölümüne sert bir cevap vereceklerini açıkladı.