Video Dünya Filistinli aktivist bombalı saldırıda hayatını kaybetti | Video
Filistinli aktivist bombalı saldırıda hayatını kaybetti | Video

Filistinli aktivist bombalı saldırıda hayatını kaybetti | Video

23.10.2022 | 12:34

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Filistin’in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri tarafından park halindeki bir motosiklete yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Aren Al-Aswad grubunun üyesi Filistinli aktivist Tamer Al-Kilani hayatını kaybetti.

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Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kentinde motosiklete yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Aren Al-Aswad grubu üyesi Tamer Al-Kilani'nin yoldan geçtiği esnada yaşanan şiddetli patlamada Al-Kilani hayatını kaybetti. Aren Al-Aswad grubu tarafından paylaşılan görüntülerde, motosikletin patlamadan kısa bir süre önce olay yerine park edildiği görüldü. Grup, Filistin halkına yaptığı çağrıda direnişe destek verilmesini ve Tamer Al-Kilani'nin cenazesine katılım sağlanmasını istedi.

Öte yandan, Aren Al-Aswad grubu İsrail işgaline ve Al-Kilani'nin ölümüne sert bir cevap vereceklerini açıkladı.

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