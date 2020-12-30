Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı | Video 30.12.2020 | 15:14
00:55
02:54
00:11
Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı. O anlar kamerada | Video 30.12.2020 | 09:38
00:11
Fransa’da deniz köpüğü sahile vurdu | Video 30.12.2020 | 08:20
00:31
01:16
02:12
00:43
01:06
Rusya'da eksi 35 derece soğukta görenleri şaşırtan koşu keyfi | Video 29.12.2020 | 12:25
00:55
NASA'da flaş galaksi görüntüsü paylaşımı | Video 29.12.2020 | 12:30
00:20
ABD’de mucize kurtuluş | Video 28.12.2020 | 17:31
00:38
İstanbul'da motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 28.12.2020 | 11:55
00:17
Almanya’da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi | Video 28.12.2020 | 09:34
04:24
İspanya’da ilk Covid-19 aşısı 96 yaşındaki kadına yapıldı | Video 27.12.2020 | 14:47
00:40
ABD'deki patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.12.2020 | 08:27
01:43
Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın | Video 27.12.2020 | 08:19
00:44
ABD'deki patlamanın şiddeti güvenlik kamerasında | Video 26.12.2020 | 08:52
01:16
01:01
Annesi öldürülen Yemenli çocuğun yürek yakan feryadı | Video 25.12.2020 | 16:02
Hırvatistan’da dün meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı.
Hırvatistan'da dün meydana gelen depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başlamış ekipler çalışmalarını sürdürmüştü. Depremin meydana geldiği Petrinja'nın Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, Hırvat medyasına yaptığı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. Oldukça şiddetli olan artçı sarsıntıda Belediye Başkanı ve Hırvat basın mensuplarının yaşadığı korku ve endişe kameralara anbean yansıdı.