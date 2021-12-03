İngiltere’de kan donduran çocuk cinayetinde tüm sırlar ortaya döküldü! Cani üvey annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video

İngiltere'de dünyanın gündemine oturan ve her ayrıntısıyla kan donduran 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un cinayet davasının tüm detayları, gün yüzüne çıktı. Aylar boyunca babası ve üvey annesi tarafından işkencelere maruz bırakılan, en sonunda üvey annesi tarafından başı duvara defalarca vurularak katledilen küçük çocuğa, tüm uyarı sinyallerine rağmen kimsenin yardım etmediği ortaya çıktı. Cani üvey annenin olaydan birkaç dakika sonraki görüntüleri basına yansıdı.

İngiltere'de dünyanın gündemine oturan ve her ayrıntısıyla kan donduran 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un cinayet davasının tüm detayları, gün yüzüne çıktı. Aylar boyunca babası ve üvey annesi tarafından işkencelere maruz bırakılan, en sonunda üvey annesi tarafından başı duvara defalarca vurularak katledilen küçük çocuğa, tüm uyarı sinyallerine rağmen kimsenin yardım etmediği ortaya çıktı. Cani üvey annenin olaydan birkaç dakika sonraki görüntüleri basına yansıdı.