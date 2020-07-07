Video Dünya İran haber Ajansı'ndan Türkiye haberi | Video

İran haber Ajansı'ndan Türkiye haberi | Video

İran haber Ajansı'ndan Türkiye haberi | Video
07.07.2020 | 17:28

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İran Haber Ajansı, yayınladığı haberde; İran Cumhurbaşkanı Ruhani döneminde Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerinin zirveye ulaştığını belirtti.

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