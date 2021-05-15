İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Filistin hamlesi
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Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı saldırılarda bulunan İsrail'e karşı İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçti. Gelen son dakika bilgisine göre Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği İcra Komitesi'nin, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere 16 Mayıs'ta videokonferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...