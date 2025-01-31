İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: 2 ölü, 10 yaralı | Video
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hizbullah'a ait askeri bir tesisi ve Hizbullah'ın silah tedarik ettiği Suriye-Lübnan sınırındaki altyapıyı hedef aldığı öne sürüldü. Ayrıca Hizbullah'ın dün İsrail topraklarına keşif amaçlı insansız hava aracı göndererek ateşkesi ihlal ettiği ileri sürüldü.
ATEŞKES ANLAŞMASI
Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. İsrail ordusunun ateşkesi sadece dün 15 kez ihlal ettiği kamuoyuna yansımıştı.
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