Video Dünya İsrail, Gazze’de birçok noktayı vurdu, Gazze'de can kaybı 67 yükseldi | Video

İsrail, Gazze’de birçok noktayı vurdu, Gazze'de can kaybı 67 yükseldi | Video

İsrail, Gazze’de birçok noktayı vurdu, Gazze'de can kaybı 67 yükseldi | Video
13.05.2021 | 07:49

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısında birçok noktayı vurmasının ardından Gazze’den ateşlenen roketler nedeni ile başkent Tel Aviv’den ülkenin kuzeyinde yer alan Nasıra’ya kadar siren sesleri yükseldi. Hava saldırıları nedeniyle Gazze'de can kaybı 67'ye yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında birçok noktanın vurulması sonrası Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketle karşılık verildi. Atılan roketler nedeni ile başkent Tel Aviv'den ülkenin kuzeyinde bulunan Nasıra'ya kadar siren sesleri yükseldi. İsrail hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, birçok İsrailli sığınaklara gittiği sırada yaralandı.

Israil ulusal acil servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, roket saldırılarından herhangi bir yaralanma bildirilmediği ifade edilirken, sığınaklara kaçan İsrailliler arasında 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, roketlerden birinin Rishon Lezion'da bir eve isabet ettiği aktarılırken, Petah Tikva'da bir binaya roket isabet ettiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Petah Tikva'da 5 kişinin çıkan yangın nedeni ile dumandan zehirlendiği ifade edildi. Tel Aviv'de ise bazı noktalar ve bir araç roketlerin hedefi oldu.

UÇUŞLAR YÖNLENDİRİLDİ
Roket saldırıları nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havaalanına olan uçuşların Ramon Havaalanına yönlendirildiği bildirildi. Roket saldırısı esnasında Tel Aviv semalarında olan bir yolcu uçağından ise roket saldırısını kayıt altına aldı.

Gazze'de İsrail hava saldırısında ise bir binanın çöktüğü ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Hamas askeri kanadı tarafından yapılan açıklamada ise, "El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki sivil tesislere yönelik devam eden bombardımanlara yanıt olarak Tel Aviv'e roket saldırısı gerçekleştirdi" dedi.

İSRAİL HAVA SALDIRILARINDA CAN KAYBI 67'YE ULAŞTI
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında can kaybının 17'si çocuk 6'sı kadın olmak üzere toplam 67'ye, yaralı sayısının ise 388 yükseldiği bildirildi.

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