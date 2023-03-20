Video Dünya İsveçli Paludan bu kez Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı | Video
İsveçli Paludan bu kez Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı | Video

İsveçli Paludan bu kez Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı | Video

20.03.2023 | 12:51

İslam düşmanı Rasmus Paludan, skandal eylemlerde bulunmaya devam ediyor. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla büyük tepki çeken Paludan rahat durmuyor. Bu kez Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

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