Video Dünya Japonya’da balon festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı | Video
Japonya’da balon festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı | Video

Japonya’da balon festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı | Video

05.11.2021 | 10:36

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Japonya'nın Saga şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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Japonya'nın güneybatısındaki Saga şehrinde geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Balon Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden başladı. Salgın nedeniyle bu yıl kısıtlı katılımcı ile gerçekleştirilen festivalde havalanan 50 sıcak hava balonu, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Etkinlik organizatörlerinden yapılan açıklamada, her yıl festivale akın eden kitleleri bu yıl görememenin üzücü olduğu belirtilirken, buna rağmen festivalin izleyenlere keyifli anlar yaşatmayı hedeflediği ifade edildi.

KISITLI KATILIM
Asya'nın en büyük balon festivallerinden biri olarak bilinen etkinlik, Covid-19 salgını nedeniyle son 2 yılda düzenlenmemişti. Dünyanın dört bir tarafında tasarlanan birbirinden ilginç balonları Japonya'da buluşturan festival, bu yıl yalnızca yerel katılımcılarla gerçekleştirildi. Genelde 100 civarında seyreden katılımcı sayısı da bu yıl salgın önleme tedbirleri kapsamında 50'ye düşürüldü. Ayrıca her yıl 5 gün süren festivalin süresi bu sene 3 güne indirildi. Festival, Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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