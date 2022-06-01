Video Dünya K-pop grubu BTS, Beyaz Saray'da Asya karşıtı nefret suçlarına dikkat çekti | Video
K-pop grubu BTS, Beyaz Saray'da Asya karşıtı nefret suçlarına dikkat çekti | Video

K-pop grubu BTS, Beyaz Saray'da Asya karşıtı nefret suçlarına dikkat çekti | Video

01.06.2022 | 08:50

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Güney Koreli K-pop grubu BTS, Beyaz Saray'da Asya karşıtı nefret suçlarına ilişkin konuştu.

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Güney Koreli K-pop grubu BTS, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısı sırasında Asya karşıtı nefret suçlarına ilişkin konuşarak, nefret suçlarına son verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Grup üyeleri, Asyalı, Amerikalı, Yerli Hawaili ve Pasifik Adalı (AANHPI) Miras Ayını kutlamak için ABD Başkanı Joe Biden ile planlanan görüşmelerinden önce yaptığı açıklamada, müziğin farklı kültürleri birleştirmede önemli bir etkisi olduğunun mesajını verdi.
Grup üyesi Kim Seok-Jin basın toplantısında, grubun "AANHPI topluluğunun yanında olduğunu" söyledi.

Park Ji-min, grubun "Asyalı Amerikalı nefret suçları da dahil olmak üzere, son zamanlarda artan nefret suçları nedeniyle bitkin olduğunu ve buna bir son vermek ve davayı desteklemek için Beyaz Saray'da olduğunu" ifade etti. Jungkook, "Güney Koreli sanatçılar tarafından oluşturulan müziğin dünya çapında bu kadar çok insana ulaşmasına, dilleri ve kültürel engelleri aşmasına hala şaşırıyoruz. Müziğin her zaman ve her şeyin harika bir birleştiricisi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Suga, "Farklı olmak yanlış değil. Eşitlik, tüm farklılıklarımızı açtığımızda ve kucakladığımızda başlar" ifadelerini kullandı.

Grup üyesi V ise, "Bugünün, herkese değerli bir insan olarak saygı duyma ve anlayış gösterme yolunda, ileriye doğru atılmış bir adım olmasını umuyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise yaptığı açıklamada, "Birçoğunuz BTS'i Grammy adayı ve uluslararası ikonlar olarak tanıyor olsa da, onlar aynı zamanda gençlik elçileri olarak da önemli bir rol oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Uluslararası çapta bir hayran kitlesine sahip olan BTS'nin ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile Asya'nın ABD'deki temsili ve Asya karşıtı nefret konularında görüşmesi bekleniyor.

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