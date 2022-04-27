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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 27.04.2022 | 08:30
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Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı 27.04.2022 | 08:30
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Meksika’da askeri helikopter böyle düştü | Video 27.04.2022 | 08:30
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1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmanan polis kamerada! 26.04.2022 | 10:52
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Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor | Video 25.04.2022 | 16:23
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Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 25.04.2022 | 13:14
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Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video 25.04.2022 | 12:38
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Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video 25.04.2022 | 09:52
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Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video 25.04.2022 | 09:20
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Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video 24.04.2022 | 12:23
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Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu | Video 23.04.2022 | 16:36
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Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu | Video 22.04.2022 | 13:34
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Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 22.04.2022 | 13:28
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Bucha'da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş | Video 22.04.2022 | 13:05
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Zelenski: "Bazı zaferlerden bahsedebilmek için her şeyi yapıyorlar" | Video 22.04.2022 | 12:22
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Mike Tyson uçakta kendisiyle dalga geçen kişiyi dövdü! 22.04.2022 | 11:05
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.