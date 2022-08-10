Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video

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Küba’nın Matanzas şehrindeki ham petrol depolama tesisinde çıkan yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı.
Yakıt depolama tesisindeki bir yakıt tankına cuma gecesi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın pazar günü diğer bölümlere yayılmış, toplam 4 yakıt tankında patlama meydana gelmişti. Günlerdir süren yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.