Londra'da 43 katlı apartmanda yangın | Video
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İngiltere'nin başkenti Londra 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Poplar bölgesindeki 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının apartmanın 8, 9 ve 10'uncu katında çıktığı ifade eden yetkililer, 20 itfaiye aracı ve 125 itfaiye görevlisinin yangınla mücadele ettiğini belirtti. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. İtfaiye yetkilileri, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.