Meksika’nın 15 eyaletinde 58 orman yangını | Video 26.03.2024 | 15:39 Meksika'nın 32 eyaletinin 15'inde 58 noktada orman yangınıyla mücadele edilirken, şu ana kadar bin 421 hektardan fazla alan kül oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'da kuraklık yaşanan 15 eyalette 58 orman yangını çıktı. Meksika Ulusal Ormancılık Komisyonu (CONAFOR) tarafından yapılan açıklamada, 58 aktif yangında şu ana kadar bin 421 hektardan fazla ormanlık alanın küle döndüğü ifade edildi. Söndürme çalışmalarına 2 bin 85 itfaiyecinin katıldığı aktarıldı. Bazı bölgelerde yangınlar evlere sıçrarken, çiftliklerdeki hayvanlar telef oldu. Yangınlardan dördünün Morelos ve Veracruz eyaletlerindeki doğal koruma alanlarında çıktığı öğrenildi.