Otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükleyen vicdansız sürücü kamerada | Video

Kazakistan'ın Atırav şehrinde Rus sürücü aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi.

Kazakistan'ın Atırav şehrinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı.Atırav şehrinde bir sürücü, aracının arkasına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak sürücüyü durdurmaya çalıştı.O anlar başka bir sürücü tarafından kameralara kaydedildi. Köpeğin vücudunda derin yarıkların oluştuğu, köpeğin mucizevi şekilde hayatta kaldığı belirtildi.



Kimliği belirsiz Rus sürücü gözaltına alınırken, köpeğin veterinere götürüldüğü ifade edildi.