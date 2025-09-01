Video Dünya Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video
Pakistan'daki selde can kaybı 854'e yükseldi

01.09.2025 | 12:19

Pakistan’da 854 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenenler Lahor’da yerleştirildikleri kampta yaşam mücadelesi veriyor.

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağışları nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülkede 23 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde can kaybının 854'e yükselirken 750 bin kişi tahliye edildi. Selden 2 milyon kişinin etkilendiği ülkede selin etkili olduğu bölgelerde halk da güvenli alanlara tahliye edildi. Yıkıcı bir selin ardından ülkenin Pencap eyaletinde binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Geçici barınaklara, okullara yerleştirilen Pakistanlılar, hayatta kalmaya çalışıyor. Sel mağdurlarının sığındığı yerlerden biri de Lahor'daki Şahdara kampı oldu.

Selden etkilenen Beşir Ahmed, "Buraya Chiragh Park'tan geldik. Orası sular altındaydı. Yetkililer bizi oradan alıp buraya getirdi. Burada her şey güzel bir şekilde sağlanıyor" dedi. Aliya Ahsan ise yerleştirildikleri okulda kendilerine iyi bakıldığını ifade ederek, "Çocuklarımız da rahat. Şu an buradayız ve iyiyiz. Öncesinde kötü durumdaydık, boğuluyorduk, ama şimdi burada iyiyiz ve bakılıyoruz" dedi. Amna Bibi isimli Pakistanlı ise, Büyük bir kayıp yaşadık. Bizi oradan alıp buraya getirdiler ve yerleştirdiler" dedi.

Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 01.09.2025 | 12:19
