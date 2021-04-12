Paris’te hastane önünde silahlı saldırı | Video
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Fransa’nın başkenti Paris’te bir hastanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Paris'in 16'ncı bölgesindeki Henry Dunant Hastanesi önünde kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açarak 2 kişiyi vurdu. Yerel saatle 13.40'da meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Saldırganın motosikletle olay yerinden kaçtığı ve polisin çevreyi güvenlik kordonuna aldığı açıklandı.