Paris’te hastane önünde silahlı saldırı | Video

Fransa’nın başkenti Paris’te bir hastanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Paris'in 16'ncı bölgesindeki Henry Dunant Hastanesi önünde kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açarak 2 kişiyi vurdu. Yerel saatle 13.40'da meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Saldırganın motosikletle olay yerinden kaçtığı ve polisin çevreyi güvenlik kordonuna aldığı açıklandı.