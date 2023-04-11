Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı | Video
Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki Shiveluch Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından yanardağın en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanları külle kaplandı.
SON 60 YILIN EN BÜYÜK KÜL İSTİLASI
Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü Müdürü Aleksey Ozerov, Kamçatka'da hayatı felç eden kül istilasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye yayılan küllerinin 6-8 santim kalınlığına ulaştığını ve bunun en son 1964 yılında yaşandığını duyurdu. Son 60 yılın en büyük kül istilasına karşı yerel yönetimlerden açıklama gelmedi. Sağlık yetkilileri ise bölge halkını evden çıkmaması konusunda uyararak, kapı ve pencerelerin ıslak örtü ve havlularla kapatılması gerektiğini ve ciğerlerinden sorun yaşayanların ise en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.
Öte yandan Shiveluch Yanardağ'ının kül püskürtmeye devam ettiği aktarıldı.
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