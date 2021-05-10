Son dakika haberleri... Mescid-i Aksa'nın içinde yürekleri yakan dua! İsrail vahşeti kamerada
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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında 10.05.2021 | 08:51
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İsrail güçleri, Şeyh Cerrah’ta saldırılarına devam ediyor | Video 10.05.2021 | 07:44
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Filistin halkından Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sloganları 10.05.2021 | 06:50
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İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı | Video 09.05.2021 | 14:24
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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısında yaralı sayısı 205'e yükseldi 08.05.2021 | 11:10
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs'teki İsrail terörüne sert tepki! 08.05.2021 | 00:26
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İsrail'den Mescid-i Aksa'ya alçak saldırı! 07.05.2021 | 23:00
Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki vahşetinin kan donduran vahşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; işgalci İsrail güçlerinin işgal etmeye çalıştığı Mescid-i Aksa'nın içindeki yaşlı bir Müslümanın yürekleri yakan yakarışı görülüyor...