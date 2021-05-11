SON DAKİKA: Tataristan'da okul silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var.. Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da okula silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. İlk belirlemetlere göre 6'sı öğrenci 9 kişinin saldırıda öldüğü bildirildi.