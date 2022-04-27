Video Dünya SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video

SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video

27.04.2022 | 10:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 01:23
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 27.04.2022 | 10:38
Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 00:49
Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 27.04.2022 | 08:30
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı 01:20
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı 27.04.2022 | 08:30
Meksika’da askeri helikopter böyle düştü | Video 00:19
Meksika’da askeri helikopter böyle düştü | Video 27.04.2022 | 08:30
Alec Baldwin’in sette yanlışlıkla öldürdüğü yönetmen Hutchins’in ölmeden önceki son anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 03:18
Alec Baldwin'in sette yanlışlıkla öldürdüğü yönetmen Hutchins'in ölmeden önceki son anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 26.04.2022 | 12:30
Alec Baldwin’in görüntü yönetmenini öldürdüğü ’Rust’ filminde silah ustası Hannah Gutierrez Reed: Bütün kariyerimi mahvettim’’ | Video 02:58
Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü 'Rust' filminde silah ustası Hannah Gutierrez Reed: "Bütün kariyerimi mahvettim'' | Video 26.04.2022 | 12:15
1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmanan polis kamerada! 01:29
1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmanan polis kamerada! 26.04.2022 | 10:52
Çin’de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor | Video 00:32
Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor | Video 25.04.2022 | 16:23
Rusya, Ukrayna’da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 00:21
Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 25.04.2022 | 13:14
Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video 00:14
Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video 25.04.2022 | 12:38
Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın | Video 01:16
Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın | Video 25.04.2022 | 10:19
Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video 00:11
Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video 25.04.2022 | 09:52
Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video 01:21
Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video 25.04.2022 | 09:20
Macron’dan zafer konuşması: “Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi” | Video 08:33
Macron’dan zafer konuşması: “Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi” | Video 25.04.2022 | 08:48
Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video 00:20
Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video 24.04.2022 | 12:23
Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu | Video 00:16
Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu | Video 23.04.2022 | 16:36
Ukrayna’da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu | Video 01:41
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu | Video 22.04.2022 | 13:34
Rus ordusu, Donetsk’te hastaneyi vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 00:26
Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 22.04.2022 | 13:28
Bucha’da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş | Video 02:49
Bucha'da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş | Video 22.04.2022 | 13:05
Zelenski: Bazı zaferlerden bahsedebilmek için her şeyi yapıyorlar | Video 05:40
Zelenski: "Bazı zaferlerden bahsedebilmek için her şeyi yapıyorlar" | Video 22.04.2022 | 12:22

Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX, NASA için astronot ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıyor. 4 kişilik ekip, 6 ay boyunca istasyonda görev yapacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Freedom adlı bir Crew Dragon kapsülü ile iki aşamalı bir Falcon 9 roketinden oluşan SpaceX fırlatma aracı, NASA'nın ABD Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılıyor. Dört kişiden oluşan astronot ekibinde bir tıp doktoru ve Mars'taki toprak kaymaları konusunda uzmanlaşmış bir jeolog da yer alıyor. Her şey plana göre giderse, üç ABD astronotu ve İtalya'dan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) mürettebatı, Dünya'nın yaklaşık 420 kilometre üzerinde yörüngede dönen altı Uzay İstasyonu'na 17 saatte ulaşacak ve 6 aylık bir bilim görevine başlayacak. NASA'nın uzay operasyonlarından sorumlu yöneticisi Kathryn Lueders gazetecilere verdiği demeçte, "Mürettebatla güvenli bir şekilde uçmak, her seferinde bir adım atmanız gerektiği anlamına gelir. Gerçekten çok güzel bir adım göreceğinizi ve mürettebatımızı güvenli bir şekilde yörüngeye çıkaracağımızı umuyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA