Suriye bayrağı değişti! Suriye yeni bayrağı neyi simgeliyor? Suriye bayrağı anlamı nedir? | Video

Suriye'de Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esad rejiminin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, bir grup muhalif, Esad'ın devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan etti. Suriye'de muhaliflerin 13 yıllık süren iç savaşın ardından Beşşar Esad rejimini yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı değişti. Peki Suriye'nin yeni bayrağı ne anlama geliyor?