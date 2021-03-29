Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki mürettebatın sevinç anları kamerada
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Süveyş Kanalı'nda sıkışan 'Ever given' isimli yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları kamerada...