TSK, 11 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi | Video
İdlib'in doğusundaki Neyrab köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan top ateşi sonucu, 11 Esad rejimi unsuru etkisiz hale getirildi.Suriye Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı top atışı sonucu 11 Esad rejimi unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Öte yandan, Neyrab köyünde SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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