Ukrayna’nın Rusya’da düzenlediği füzeli saldırıda can kaybı 24’e yükseldi | Video 31.12.2023 | 15:24 Ukrayna tarafından Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna'nın Rusya saldırılarına misilleme olarak dün düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod şehrine dün düzenlenen füzeli saldırı ile ilgili güncel bilgiler aktararak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Belgorod şehrine yapılan yoğun füze saldırısı sonrası 24 kişi hayatını kaybetti" dedi. Gladkov yaralı olan 108 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, durumu ağır 25 yaralının ise tam donanımlı hastanelere sevkleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kentte hala korku ve panik devam ederken, bu sabah yine Belgorod'ta siren sesleri duyuldu. Ukrayna tarafından yapılması muhtemel yeni bir saldırıya karşı çalan sirenlerin ardından Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, halka sığınaklarda veya güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.

RUSYA'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ

Ukrayna tarafından Belgorod kentine yapılan saldırının ardından Rusya'da Ukrayna'nın Harkov kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belgorod'a yapılan saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek bu saldırıya karşılık verildiğini duyurdu. Açıklamada, Belgorod'daki can kayıpları hatırlatılarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu terör eylemine karşılık olarak suç işleyen Kiev rejimi tarafından kullanılan Harkov kentindeki karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri vurdu" ifadelerini kullandı.

BM SALDIRIYI KINADI

Ukrayna'nın Belgorod'ya yaptığı saldırı uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırırken, Birleşmiş Milletler'den de saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımlandı. BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın saldırısı kınanarak, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal ediyor. Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalı" ifadeleri kullanıldı.