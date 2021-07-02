Video Dünya Washington'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı | Video

Washington'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı | Video

Washington'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı | Video
02.07.2021 | 11:40

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ABD'nin başkenti Washington DC'de 5 katlı inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu enkazdan çıkarılan işçiler hastaneye kaldırılırken, bitişikteki 2 ev tahliye edildi.

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ABD'nin başkenti Washington DC'de inşaat halindeki 5 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İnşaat halindeki çöken binanın bitişiğindeki 2 ev de tahliye edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından enkaz altındaki 4 işçi kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta perşembe günü Florida eyaletindeki 12 katlı bir binanın kısmen çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti. Halen 145 kişi kayıp durumdayken, kurtarma çalışmaları dün geçici bir süre ile durdurulmuştu.

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