Video Dünya Zelenskiy: "En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı" | Video
Zelenskiy:

Zelenskiy: "En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı" | Video

20.02.2025 | 08:09

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "En güçlüler" de dahil dünyadaki herkesin Rusya Devlet Başkanı Volodimir Putin ve barış arasında bir seçim yapması gerektiğini belirterek, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır" ifadelerini kullandı. Savaşı sona erdirmek istediklerini ifade eden Zelenskiy, "Hepimiz kadar başarıya ihtiyacı olan Amerika'nın pragmatizmine güveniyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "seçime gitmeyen bir diktatör" sözleriyle hedef almasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, Perşembe günü Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini belirterek, "Toplantının ve ABD ile genel çalışmalarımızın yapıcı olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Nihai hedeflerinin barış olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır" şeklinde konuştu.

"SAVAŞI BİTİRECEĞİMİZDEN EMİNİM"
Savaşı başından beri sona erdirmek istediklerini vurgulayan Zelenskiy, "Savaşı kalıcı bir barışla bitireceğimizden eminim. Ve böylece Rusya bir daha Ukrayna'yı işgal edemeyecek. Böylece Rusya esareti altındaki Ukraynalılar yurtlarına geri dönecek ve böylece Ukrayna'nın bir geleceği olacak. Bu her milletin normal arzusudur" dedi.

"BARIŞI SEÇMEYE DEĞER"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştüğünü aktaran Zelenskiy, tüm destekçileri ve muhataplarına ortak çabaları için teşekkür etti. "Ukrayna'nın birliğine ve cesaretine, ortaklarımızla olan ilişkilerimize, Avrupa'nın birliğine ve hepimiz kadar başarıya ihtiyacı olan Amerika'nın pragmatizmine güveniyorum" diyen Zelenskiy, "En güçlüler de dahil olmak üzere dünyadaki herkes için Putin'in ya da barışın yanında durmak bir seçimdir" dedi. Zelenskiy, "Barışı seçmeye değer" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 01:13
SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 20.02.2025 | 08:43
Zelenskiy: En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı | Video 03:43
Zelenskiy: "En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı" | Video 20.02.2025 | 08:09
New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesine ilişkin duruşmada karar çıkmadı | Video 01:37
New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesine ilişkin duruşmada karar çıkmadı | Video 20.02.2025 | 08:09
Gazze ve Batı Şeria’da toparlanma ve yeniden inşa için 53.2 milyar dolara ihtiyaç var | Video 01:32
Gazze ve Batı Şeria'da toparlanma ve yeniden inşa için 53.2 milyar dolara ihtiyaç var | Video 19.02.2025 | 12:45
Avustralya’da 157 balina kıyıya vurdu, 67’si telef oldu | Video 02:57
Avustralya'da 157 balina kıyıya vurdu, 67'si telef oldu | Video 19.02.2025 | 10:58
Trump’tan Zelenskiy’ye savaş eleştirisi: Üç yıldır bitirmeliydi, hiç başlatmamalıydı | Video 08:53
Trump’tan Zelenskiy’ye savaş eleştirisi: "Üç yıldır bitirmeliydi, hiç başlatmamalıydı" | Video 19.02.2025 | 08:25
SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 01:04
SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 19.02.2025 | 08:25
ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi sona erdi | Video 11:56
ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi sona erdi | Video 18.02.2025 | 16:27
Zelenskiy’den A Haber’in sorusuna yanıt: Masada Türkiye’yi de istiyoruz | Video 02:35
Zelenskiy'den A Haber'in sorusuna yanıt: "Masada Türkiye'yi de istiyoruz" | Video 18.02.2025 | 15:50
Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video 00:48
Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video 18.02.2025 | 10:51
ABD ve Rus heyetleri Riyad’da görüşmelere başladı | Video 01:49
ABD ve Rus heyetleri Riyad’da görüşmelere başladı | Video 18.02.2025 | 10:59
Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Video 02:11
Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Video 18.02.2025 | 08:39
Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü! Facianın eşiğinden dönüldü | Video 00:44
Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü! Facianın eşiğinden dönüldü | Video 18.02.2025 | 08:47
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan’da | Video 02:15
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan’da | Video 17.02.2025 | 15:10
ABD’de çok sayıda eyaleti fırtına vurdu: 9 ölü | Video 02:58
ABD’de çok sayıda eyaleti fırtına vurdu: 9 ölü | Video 17.02.2025 | 08:39
İsrail’in serbest bıraktığı 2 kardeş, 80 yaşındaki Alzheimer hastası anneleriyle buluştu | Video 09:00
İsrail'in serbest bıraktığı 2 kardeş, 80 yaşındaki Alzheimer hastası anneleriyle buluştu | Video 16.02.2025 | 14:58
Tunus’ta ABD Büyükelçiliği önünde Gazze protestosu | Video 01:37
Tunus’ta ABD Büyükelçiliği önünde "Gazze" protestosu | Video 16.02.2025 | 08:41
Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç’a teslim ederek serbest bıraktı | Video 08:02
Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı | Video 16.02.2025 | 08:41
İsrail’in serbest bıraktığı 333 Filistinli Gazze’de | Video 08:58
İsrail'in serbest bıraktığı 333 Filistinli Gazze'de | Video 16.02.2025 | 08:40
İsrail Hamas esir takasında 6. tur! 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli serbest kalacak | Video 14:16
İsrail Hamas esir takasında 6. tur! 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli serbest kalacak | Video 15.02.2025 | 11:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA