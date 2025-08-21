Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video
"Suriye çeyreği" gerçek çeyreklerden ayırt edilemiyor. Kuyumcular vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Kuyumcu Abdurrahman Yel, sahtesini anlamanın yollarını anlattı.
03:57
