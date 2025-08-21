Video Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video

Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video

21.08.2025 | 16:03

"Suriye çeyreği" gerçek çeyreklerden ayırt edilemiyor. Kuyumcular vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Kuyumcu Abdurrahman Yel, sahtesini anlamanın yollarını anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: ’Suriye çeyreği’ | Video 04:10
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video 21.08.2025 | 16:03
Borsa İstanbul’dan tarihi zirve: BIST 100 neden yükseliyor? Uzman isimden kritik açıklamalar | Video 06:13
Borsa İstanbul'dan tarihi zirve: BIST 100 neden yükseliyor? Uzman isimden kritik açıklamalar | Video 21.08.2025 | 12:00
Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek! | Video 01:47
Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek! | Video 21.08.2025 | 09:33
Designer Kuaför Sahibi Veysel Ekdi: Türkiye’de kuaförlüğü farklı bir boyuta taşımak istiyorum | Video 02:22
Designer Kuaför Sahibi Veysel Ekdi: "Türkiye'de kuaförlüğü farklı bir boyuta taşımak istiyorum" | Video 20.08.2025 | 16:11
Bakan Vedat Işıkhan’dan memur zammı açıklaması | Video 05:42
Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video 20.08.2025 | 12:45
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 05:25
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 19.08.2025 | 15:35
Ticaret Bakanı Bolat: Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız | Video 05:58
Ticaret Bakanı Bolat: "Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız" | Video 19.08.2025 | 10:09
Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı: Kurduğumuz ekosistemin çok faydalı bir şekilde işlediğini gördük | Video 05:46
Aryıl Beyaz Eşya Firma Sahibi Mustafa Doğan Bakırcı: "Kurduğumuz ekosistemin çok faydalı bir şekilde işlediğini gördük" | Video 18.08.2025 | 16:24
THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren PACE projesini hayata geçirdi | Video 03:02
THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren PACE projesini hayata geçirdi | Video 18.08.2025 | 15:39
Bakan Bolat: 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz | Video 02:55
Bakan Bolat: "1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz" | Video 18.08.2025 | 14:04
SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 04:15
SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 14.08.2025 | 11:31
TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler: Türkiye ev tekstilini dünyanın zirvesine taşıyacağız 06:02
TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler: “Türkiye ev tekstilini dünyanın zirvesine taşıyacağız” 13.08.2025 | 17:34
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video 03:43
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için yüzde 10 teklifi: Uzman isim hesapladı | Video 13.08.2025 | 11:36
SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video 03:57
SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video 12.08.2025 | 15:12
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: Takı alanında dünyanın en iyisiyiz | Video 08:49
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: "Takı alanında dünyanın en iyisiyiz" | Video 12.08.2025 | 13:53
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Mahkemeden araç muayenesiyle ilgili emsal karar | Video 02:05
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Mahkemeden araç muayenesiyle ilgili emsal karar | Video 11.08.2025 | 10:20
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 28:57
8 yılda 5.7 milyon metrekare arsa sattı 10.08.2025 | 15:21
Sahte altın nasıl anlaşılır? Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı! | Video 02:41
Sahte altın nasıl anlaşılır? Gerçeğinden ayırmak mümkün değil: Kuyumcudan vatandaşa uyarı! | Video 07.08.2025 | 12:00
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 08:20
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 05.08.2025 | 14:45
Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video 04:55
Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video 04.08.2025 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY