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OTOMATİK OYNAT
03:08
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 06.12.2022 | 11:19
05:13
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu | Video 05.12.2022 | 15:22
04:30
07:23
Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isimden kritik altın analizi | Video 05.12.2022 | 14:39
45:37
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar | Video 05.12.2022 | 12:56
18:45
08:23
TÜİK rakamları açıklayacak! Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? | Video 05.12.2022 | 09:14
12:42
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SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video 02.12.2022 | 11:14
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Bakan Nebati: Dünya hızla resesyona sürükleniyor 01.12.2022 | 10:58
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Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üst üste 9 çeyrek büyüdü | Video 30.11.2022 | 12:36
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Yeni asgari ücrette ilk toplantı yarın | Video 30.11.2022 | 10:32
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Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor. Dün milyonların gözü kulağı 5 aylık enflasyon rakamındaydı. Peki bu rakamın gelirlere etkisi ne olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türk-İş temsil edecek. Peki Asgari ücrette olası senaryolar neler? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 8 bin TL olur mu? Memur-emekli zamları ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu..