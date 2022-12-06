Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor. Dün milyonların gözü kulağı 5 aylık enflasyon rakamındaydı. Peki bu rakamın gelirlere etkisi ne olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türk-İş temsil edecek. Peki Asgari ücrette olası senaryolar neler? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 8 bin TL olur mu? Memur-emekli zamları ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu..