Milyonların gözü o tarihte! Torba yasa neleri kapsıyor? Emekli zammı ve memur maaşı ne kadar olacak? | Video
Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammının ardından memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Hafta başında enflasyon farkı ve refah payı belli olacak. En düşük memur maaşı ve emekliye kademeli zam yasası da Meclis'e gelecek.
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