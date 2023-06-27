Milyonların gözü o tarihte! Torba yasa neleri kapsıyor? Emekli zammı ve memur maaşı ne kadar olacak? | Video

Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammının ardından memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Hafta başında enflasyon farkı ve refah payı belli olacak. En düşük memur maaşı ve emekliye kademeli zam yasası da Meclis'e gelecek.