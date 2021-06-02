Video Ekonomi Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara mesaj | Video

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara mesaj | Video

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan piyasalara mesaj | Video
02.06.2021 | 15:00

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek" dedi. Kavcıoğlu, "MB kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır" mesajını verdi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek" dedi.

FİYAT İSTİKRARI MESAJI
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenleri nisan enflasyon raporumuzdaki görünümle uyumlu gerçekleşti. MB kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır" mesajını verdi.

Kavcıoğlu, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevisini koruyacağız" ifadelerini kullandı.

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