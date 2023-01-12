Video Ekonomi SON DAKİKA: Yüzde 30'luk emekli ve memur zammı Meclis'ten geçti! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? | Video
SON DAKİKA: Yüzde 30'luk emekli ve memur zammı Meclis'ten geçti! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? | Video

SON DAKİKA: Yüzde 30'luk emekli ve memur zammı Meclis'ten geçti! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? | Video

12.01.2023 | 13:07

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SON DAKİKA: Yüzde 30’luk emekli ve memur zammı Meclis’ten geçti! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? | Video 02:47
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Son dakika haberi... Ocak-Temmuz döneminde uygulanacak yüzde 30'luk emekli ve memur zammı için kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Bu dönemde en düşük emekli maaşı ise 5.500 TL olarak uygulanacak. Bununla beraber 'Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, yeni emekli maaş farkları ne zaman ödenecek" soruları en çok merak edilen konular arasına girdi.

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