Yüzyılın Konut Projesinde Yol haritası! İstanbul’a Kiralık Sosyal Konut Geliyor!

28.10.2025 | 09:43

Yeminli Mali Müşavir / Ekonomist Muhammet Bayram, 81 ilde 500 bin konut projesiyle ilgili merak edilenleri Sabah TV’ye anlattı.

Yüzyılın Konut Projesinde Yol haritası! İstanbul’a Kiralık Sosyal Konut Geliyor! 28.10.2025 | 09:43
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız, ’Yeni 500 bin sosyal konut projemizi’ milletimizle paylaşacaklar | Video 08:30
Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar" | Video 23.10.2025 | 15:03
Altında satış zamanı mı, alım zamanı mı? Gram altın için yıl sonu tahmini ne? Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? | Video 15:51
Altında satış zamanı mı, alım zamanı mı? Gram altın için yıl sonu tahmini ne? Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? | Video 22.10.2025 | 10:26
Kuzey Pazarlama Kurucu Ortağı Emir Erkişi: Doğru zamanda, doğru adımları atmak önemli | Video 03:49
Kuzey Pazarlama Kurucu Ortağı Emir Erkişi: "Doğru zamanda, doğru adımları atmak önemli" | Video 21.10.2025 | 09:27
Pharmacity Kurucusu Mehmet Tarık Türkkan: Birçok global ve yerel markanın e-ticaret operasyonunu yönetiyoruz | Video 03:57
Pharmacity Kurucusu Mehmet Tarık Türkkan: "Birçok global ve yerel markanın e-ticaret operasyonunu yönetiyoruz" | Video 21.10.2025 | 09:26
2026 yılı bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Üretimde verimliliği arttıracağız | Video 09:40
2026 yılı bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üretimde verimliliği arttıracağız" | Video 16.10.2025 | 11:22
5G ihalesi için kapalı teklifler verildi | Video 01:50
5G ihalesi için kapalı teklifler verildi | Video 16.10.2025 | 11:00
Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor 05:21
Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor 15.10.2025 | 09:46
Ateşkes kararı piyasaları nasıl etkiledi? | Video 05:09
Ateşkes kararı piyasaları nasıl etkiledi? | Video 10.10.2025 | 10:55
Papara sticker card, nakitsiz toplum hedefine yeni bir katkı sunuyor 00:30
Papara sticker card, nakitsiz toplum hedefine yeni bir katkı sunuyor 09.10.2025 | 16:37
Papara ve Mastercard’dan ödeme dünyasında yenilikçi bir adım: Papara Sticker Card 00:30
Papara ve Mastercard’dan ödeme dünyasında yenilikçi bir adım: Papara Sticker Card 09.10.2025 | 16:37
SGK’dan hizmet dökümlerinde K harfi olanlara uyarı: Primleriniz silinebilir! | Video 04:57
SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı: Primleriniz silinebilir! | Video 08.10.2025 | 11:54
Bambala Kurucusu Hande Ergüner İnce: Her geçen sene istikrarlı bir şekilde büyüdük | Video 06:43
Bambala Kurucusu Hande Ergüner İnce: "Her geçen sene istikrarlı bir şekilde büyüdük" | Video 04.10.2025 | 15:15
Yeç Gastro Kurucusu Yunus Emre Çiçek: İnsanlara meslek öğretebileceğim bir yer kurmak istiyorum | Video 03:01
Yeç Gastro Kurucusu Yunus Emre Çiçek: "İnsanlara meslek öğretebileceğim bir yer kurmak istiyorum" | Video 01.10.2025 | 12:15
Bakan Kurum’dan ’sosyal konut’ paylaşımı | Video 09:29
Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' paylaşımı | Video 30.09.2025 | 14:41
Piyasalarda gümüş rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 04:16
Piyasalarda "gümüş" rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 30.09.2025 | 12:04
AK Collection Kurucusu Yusuf Ak: Piyasaya göre hamleler yapmaya çalışıyoruz | Video 08:50
AK Collection Kurucusu Yusuf Ak: "Piyasaya göre hamleler yapmaya çalışıyoruz" | Video 23.09.2025 | 15:22
Artı Deneyim Danışmanlık Kurucusu Serhat Güngör: Gayrimenkul sektöründe en büyük ihtiyacımız gelişmek ve öğrenmek | Video 02:36
Artı Deneyim Danışmanlık Kurucusu Serhat Güngör: "Gayrimenkul sektöründe en büyük ihtiyacımız gelişmek ve öğrenmek" | Video 22.09.2025 | 11:07
Gram altın rekor kırdı! Altında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş canlı yayında değerlendirdi | Video 07:38
Gram altın rekor kırdı! Altında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş canlı yayında değerlendirdi | Video 22.09.2025 | 10:59
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor | Video 02:31
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor | Video 22.09.2025 | 10:59

