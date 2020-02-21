Son dakika: 10 yaşındaki Atakan Kayalar bu kez de anarşizm'i savundu: "Tek yol anarşi!" | Video
Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki çocuk "Küçük filozof" Atakan Kayalar 5 ayda 250 kitap okumasıyla sosyal medyanın gündemi haline gelmişti. Okuduğu kitaplar arasında yaşının çok daha ötesinde eserler bulunan Atakan Kayalar, videoda kullandığı ifadelerle ve kendisinden emin tavırlarıyla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Daha sonrasında ise konuk olduğu bir televizyon programında annesine yaptığı saygısızlıkla yeniden gündem olan Atakan Kayalar son olarak da anarşi'yi savunduğu bir video ile sosyal medyada konuşuluyor. Videoda "Dünya üzerindeki ülkeler yok edilmeli ve ondan sonrasında topluma bağlı yönetim gerçekleştirilmeli" sözleriyle tepki çekti.
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