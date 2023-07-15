Video Haber 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı | Video
15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı | Video

15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı | Video

15.07.2023 | 11:52

15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü cuntacıların bir numaralı hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Darbeci alçaklar doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'yi büyük bir karanlığı sürüklemek istedi. Milli irade büyük bir kararlılıkla ayağa kalkarak, darbecilerin kirli planlarını boşa çıkardı. Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi. 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Albayrak yaşadıklarını tek tek anlattı.

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