Video Haber 81 ilde "Sağlık içi, hepimiz için" denetimi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar | Video

81 ilde "Sağlık içi, hepimiz için" denetimi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar | Video

81 ilde
06.08.2020 | 15:08

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında "Cumartesi ve Pazar günleri nişan ve düğün törenleri denetlenecek" dedi. Koronavirüsteki tedirgin eden artış sonrasında bakanlıklar yeniden önlem düzeyini arttırmış ve denetimleri sıklaştırmıştı.

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