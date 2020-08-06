81 ilde "Sağlık içi, hepimiz için" denetimi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında "Cumartesi ve Pazar günleri nişan ve düğün törenleri denetlenecek" dedi. Koronavirüsteki tedirgin eden artış sonrasında bakanlıklar yeniden önlem düzeyini arttırmış ve denetimleri sıklaştırmıştı.