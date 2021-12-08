'Adalet yok' yalanı nasıl çöktü? Yalanla “adaletsizlik” algısı oluşturmak istedi… | Video
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'Adalet yok' yalanı nasıl çöktü? Yalanla “adaletsizlik” algısı oluşturmak istedi…