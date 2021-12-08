Video Haber 'Adalet yok' yalanı nasıl çöktü? Yalanla “adaletsizlik” algısı oluşturmak istedi… | Video
'Adalet yok' yalanı nasıl çöktü? Yalanla “adaletsizlik” algısı oluşturmak istedi… | Video

'Adalet yok' yalanı nasıl çöktü? Yalanla “adaletsizlik” algısı oluşturmak istedi… | Video

08.12.2021 | 22:07

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'Adalet yok' yalanı nasıl çöktü? Yalanla “adaletsizlik” algısı oluşturmak istedi…

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