Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı. 207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yücel'in babası ve kardeşlerini arama çalışması sürüyor.
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