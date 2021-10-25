Video Haber Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde rabbi yesir görmüş | Video
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde rabbi yesir görmüş | Video

Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde rabbi yesir görmüş | Video

25.10.2021 | 21:56

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu güzellemeye devam ediyor. Katıldığı bir programda İmamoğlu ile ilgili açıklamada bulunan Akşener, şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı. Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." dedi.

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